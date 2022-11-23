2022/11/23 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o6WuXZNk-Vc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يتفاجأ بضريبة مالية قدرها 4 مليارات دينار دون علمه ويناشد رئيس الوزراء لمساعدته) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب يتفاجأ بضريبة مالية قدرها 4 مليارات دينار دون علمه ويناشد رئيس الوزراء لمساعدته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).