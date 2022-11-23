2022/11/23 | 22:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آسياسيل تؤكد استعدادها الفني والتنظيمي بتطبيق قرار مجلس الوزراء حول ايقاف ضريبة بطاقات الشحن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/23 | 22:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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