2022/11/23 | 22:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نشر موقع منتدى الاقتصاديين العراقيين، تفاصيل مثيرة تثير التساؤلات عن ودائع...

ظهرت المقالة صفقة فساد بين مصارف لبنانية وعراقية بمباركة البنك المركزي..



ترتقي الى الفضيحة أولاً على المسلة.

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