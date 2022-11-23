2022/11/23 | 22:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تسارع الحكومات العراقية في بداياتها تشكيلها، الى الاعلان عن هيئات ولجان...

ظهرت المقالة لجان مكافحة الفساد..



هل تتحرك نحو الحيتان أم تبقى أسيرة استقدام الموظفين الصغار؟ أولاً على المسلة.

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