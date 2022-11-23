2022/11/23 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن حراك بشأن تدقيق وكالات نقل العقار لضمان عدم التزوير، فيما توعدت الموظفين المتورطين بالفساد باحالتهم للقضاء .وقال وزير العدل خالد شواني في تصريح تابعه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل يكشف عن حراك بشأن تدقيق “وكالات” نقل العقار لضمان عدم التزوير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يكشف عن حراك بشأن تدقيق “وكالات” نقل العقار لضمان عدم التزوير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يكشف عن حراك بشأن تدقيق “وكالات” نقل العقار لضمان عدم التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).