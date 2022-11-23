2022/11/23 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو دولة القانون محمد الصيهود ،اليوم الاربعاء، ان ماتحقق في العشرين يوماً من عمر الحكومة يفوق التوقع فيما لفت الى ان رئيس الوزراء غير ملزم بأخذ كل مايطرحه الاطار.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب إطاري يتحدث عن تغيير المحافظين: “لا يعني استهدافاً لجهة سياسية” المركز الخبري الوطني.

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