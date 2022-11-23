توب 5: قتيل وجرحى في انفجارين بالقدس.. والجدل حول عقد ميسي للترويج للسعودية

2022/11/23 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وقوع تفجيرين في القدس، ومطالب مصر بخفض التصعيد بعد "انتهاك" إيران وتركيا سيادة سوريا والعراق، وتصنيف البرلمان الأوروبي روسيا "دولة راعية للإرهاب"، وفيديو صادم للواقع القاسي لسياسة مكافحة كورونا بالصين، وصولا إلى الجدل حول "عقد ميسي لترويج السعودية" وتعليق مسؤول لـCNN..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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