تحذير خطير لمدن شمال العراق من الأيام الثلاثة المقبلة

2022/11/23 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر متنبئ جوي، من غزارة الأمطار المتوقعة في الأيام الثلاثة المقبلة.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “مدن شمال البلاد، اخذ الاحتياطات من غزارة متوقعة للأمطار الرعدية للفترة من الخميس لغاية السبت”.وكانت المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كردستان حذرت اليوم من احتمال حدوث فيضانات بدءاً من يوم غد.وقال مدير عام الموارد المائية كاروان صباح في تصريح صحفي، بأن “التوقعات تشير إلى أن موجة أمطار ستجتاح إقليم كردستان اعتباراً من يوم غد الخميس، وستبلغ الموجة ذروتها في يومي الجمعة والسبت، وقد حذرنا الجهات ذات العلاقة رسمياً من احتمال حدوث فيضانات، ورغم أن هذه مجرد توقعات فإن الحذر واجب”.

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