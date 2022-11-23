"رمانة صوتية" تستهدف منزل باحث شمالي بغداد

2022/11/23 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض منزل باحث للاستهداف بـ"رمانة صوتية" شمالي بغداد.

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