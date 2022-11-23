2022/11/23 | 22:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5u1ASFifTJw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحذيرات جديدة.. نزيف هجرة المسيحيين لخارج العراق مستمر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحذيرات جديدة.. نزيف هجرة المسيحيين لخارج العراق مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).