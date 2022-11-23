2022/11/23 | 23:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jc5ha0PkMt4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رقم سبعة رقم الكمال والشماتة شنو معناه ياكوستريكا ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رقم سبعة رقم الكمال والشماتة شنو معناه ياكوستريكا ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).