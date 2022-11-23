العراق يزود الأردن بـ3.4 ملايين برميل نفط

2022/11/23 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل إلى المملكة نحو 3.4 ملايين برميل من

النفط العراقي لغاية الثلاثاء، بموجب

اتفاق أردني عراقي لشراء النفط بسعر

تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت بـ 16

دولارا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء

الأردنية "بترا" الأر

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