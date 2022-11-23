2022/11/23 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YxRW_Tak7n0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو في لجنة الخدمات النيابية: 15 الف طن من النفايات تخرج من مناطق بغداد يوميا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو في لجنة الخدمات النيابية: 15 الف طن من النفايات تخرج من مناطق بغداد يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).