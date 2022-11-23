مجلس الامن الوطني يصدر عدداً من القرارات

2022/11/23 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات من بينها وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلح، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد مساء الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة، وناقش المجلس الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم".

أدناه قرارات المجلس:

1- وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.

2- تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها.

3.



المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية.

4.



التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و 2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.

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