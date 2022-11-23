الفصائل الكردية تهدد بالانتشار في قلب تركيا إذا شن أردوغان هجومه البري

2022/11/23 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ترجمة

اعلن قائد الفصائل المسلحة التابعة لحزب سوريا الديمقراطية، عن "انهاء الاستعدادات" للتصدي للهجوم التركي البري المرتقب اطلاقه قريبًا بعد اعلان أردوغان نيته شن "اجتياح ارضي عسكري على الشمال السوري والعراقي".

ونقلت كالة الاستوشيتد برس، اليوم الاربعاء تصريحات قائد الفصائل مزلوم عبدي، وترجمتها (بغداد اليوم)، والتي أكد خلالها أن "الفصائل الكردية المسلحة مستعدة للتصدي للهجوم التركي ومنذ عام 2019"، مضيفًا: "نحن قادرون على إيقاف الزحف العسكري التركي ان حاولت تنفيذ تهديدها".

وعن خطط الحزب للتصدي للزحف التركي، أكد عبدي أن "القوات الكردية وبمجرد وقوع الهجوم ستقوم بالانتشار في مناطق واسعة منها الداخل التركي"، مهددا بأن "ذلك الامر سيقود الى إيقاع الأذى على الجميع"، على حد تعبيره.

يشار الى ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، هدد وفي ثلاث مناسبات منفصلة منذ يومين، بشن عملية عسكرية برية ضد الشمال العراقي والسوري لـ"القضاء على الفصائل الكردية المسلحة" المنتشرة في تلك المناطق، "وعلى الرغم من دعوات موسكو والولايات المتحدة لايقاف التصعيد، الا ان انقرة استمرت في التوجه نحو صراع عسكري مباشر"، على حد تعبير الاسوشيتد برس.

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