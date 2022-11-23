2022/11/23 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم -بغداد

أكد الخبير في الشأن العراقي جاسم الغرابي، اليوم الاربعاء، أن السلة الغذائية ساهمت بإنقاذ الطبقة الفقيرة في ظل أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال الغرابي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "وزارة التجارة استطاعت ان توفر السلة الغذائية للشعب العراقي في ظل أزمة الغذاء العالمية وارتفاع اسعار المواد الغذائية حيث ان غالبية الشعب يعتمد على هذه السلة المتكونة من 7 مواد اساسية".

واضاف، ان "التجارة قامت بتوزيع السلة الغذائية على مدار 9 اشهر ماضية كما انها قامت بإطلاق الوجبة العاشرة وبالمباشرة بتوزيعها للمواطنين".

وتابع الغرابي، ان "هنالك تصريحات لمسؤولين في وزارة التجارة بإضافة مادتي الحليب والشاي في بداية السنة القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختص: السلة الغذائية انقذت الطبقة الفقيرة من أزمة الغذاء العالمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختص: السلة الغذائية انقذت الطبقة الفقيرة من أزمة الغذاء العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).