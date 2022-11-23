شاهد.. مغني راب شهير يرفض 9 ملايين دولار لعدم رغبته في تلقي لقاح كورونا

2022/11/23 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مغني الراب والممثل آيس كيوب، إنه رفض الحصول على 9 ملايين دولار لأنه لم يرغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا.في وقت يعتبر تلقي التطعيم أفضل طريقة للوقاية من الاستشفاء والوفاة جراء الوباء.

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