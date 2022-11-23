2022/11/23 | 23:09 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنا في بريتش كولومبيا وفي جميع أنحاء البلاد تتعامل المستشفيات مع موجة من الحالات في ما يسمى بـ “الوباء الثلاثي” ويكافح الآباء للعثور على دواء لتخفيف آلام الأطفال، حيث يقول أحد الخبراء إن هناك حاجة إلى المعلومات حيث يبدو أن المقاطعة فقدت مسار التتبع.سارة أوتو أستاذة في جامعة كولومبيا البريطانية وعضو في مجموعة نماذج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبراء يدعون مسؤولي بريتش كولومبيا لتتبع أرقام حالات COVID-19 والإنفلونزا شبكة القيقب الدولية.

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