شحذت لها المخلب والسيف معا.. أنقرة: لا تراجع عن العملية

2022/11/23 | 23:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات من الواضح أن الأتراك يعدون لعملية برية سيطلقونها في الوقت المناسب في الشمال السوري.وفي حين يجدد الأميركيون تفهمهم الهواجس التركية، يرفضون أي عمل عسكري في سوريا أو العراق.

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