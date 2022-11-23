اعتداء بالضرب المبرح لنائب سابق في بغداد(صورة)

2022/11/23 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعتدى مجهولون، مساء اليوم الأربعاء، على سياسي وبرلماني عراقي سابق في احدى مناطق العاصمة بغداد.وابلغ مصدر أمني،/ المركز الخبري الوطني/ إن ” النائب الأسبق حيدر الملا تعرض لاعتداء بالضرب المبرح من […]

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