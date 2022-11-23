2022/11/23 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، فيما أصدر أربعة قرارات لتأمين الحدود العراقية. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة السوداني..مجلس الامن الوطني يصدر عدداً من القرارت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة السوداني..مجلس الامن الوطني يصدر عدداً من القرارت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة السوداني..مجلس الامن الوطني يصدر عدداً من القرارت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).