2022/11/23 | 23:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء 11/23/2022، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس...

ظهرت المقالة العراق يضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود لمسك الخط الصفري مع إيران وتركيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود لمسك الخط الصفري مع إيران وتركيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود لمسك الخط الصفري مع إيران وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).