مسؤول إيراني لوزير خارجية بريطانيا: انت تدعم غرفة الحرب ضد ايران

2022/11/23 | 23:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأربعاء 11/23/2022، رداً...

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