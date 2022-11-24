قرارات حكومية جديدة تخص الاعتداءات التركية والإيرانية

2022/11/24 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، قرارات جديدة تخص الاعتداءات التركية والإيرانية.

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