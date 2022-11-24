إصابة الملا بعد تعرضه لاعتداء غربي بغداد

2022/11/24 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة عضو تحالف عزم حيدر الملا بعد تعرضه لاعتداء غربي بغداد.

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