خبير اقتصادي: تخفيض أسعار كارتات الموبايل معالجة لتداعيات صرف الدولار

2022/11/24 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء، خطوات الحكومة في تخفيض اسعار كارتات الموبايل بـ”المهمة جداً”.وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”خطوات الحكومة بشأن تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال {الموبايل} تعتبر مصدات اجتماعية وان جميع هذه الاجراءات للتخفيف من كاهل المواطن وان هذه الاجراءات مهمة جدا في معالجة تداعيات رفع سعر صرف الدولار الذي اتبعته الحكومة السابقة”.واضاف المرسومي “هنالك فقرة مهمة لارتفاع الاسعار اسهل من تخفيضها خصوصا السلع التي ارتبطت اسعارها بسعر صرف الدولار والتي تتاثر بالعوامل العالمية من السياسية والمناخ وغيرها”.وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته امس الثلاثاء إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءاً من 1 كانون الأول 2022، وتولي هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا القرار، وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفاً، وإرسالها الى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة.وأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عن أسعار كارتات تعبئة الهاتف النقال والاشتراك الشهري لخدمة الانترنت بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة عليهما البالغة 20%.وقالت الياسري في مؤتمر صحفي :”صوت مجلس الوزراء على التخفيض بنسبة 20% واعتباراً من 1/12/2022 وستعود الاسعار كما كانت بالسعر المكتوب على الكارت (10 الآف يكون بـ 10 الآف دينار وكذلك بالنسبة لباقي فئات الكارتات) وكذلك اشتراكات الانترنت حيث ينخفض قيمة الاشتراك بنسبة 20% (فاذا كان الاشتراك الشهري 40 الف دينار ينخفض 8 الاف دينار)”.وأضافت ان “القرار يكون بمتابعة تنفيذ القرار من هيأة الاعلام والاتصالات” مطالبة “الشعب العراقي بعدم دفع اي مبلغ إضافي على السعر الجديد بدءا من الشهر المقبل”.

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