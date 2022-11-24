المجلس الوزاري للأمن الوطني يتخذ 4 قرارات عسكرية لوقف الاعتداءات التركية والإيرانية

2022/11/24 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أن “المجلس ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم”.

وأضاف، “وفي إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

1- وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.

2- تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من انجاز مهامها.

3.



المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية.

4.



التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و 2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.

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