الطاقة الذرية العراقية تعلن اطلاق مشروع المحطة

2022/11/24 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيئة الطاقة الذرية العراقية اليوم الاربعاء، أن العام المقبل 2023 سيشهد انطلاق مشروع المحطة "الكهرونووية"، مبينًا أنها ستغطي 25% من حاجة العراق للكهرباء.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وكالة و مسؤول الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقيل مريوش جاري في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعتها (بغداد اليوم)، إنه "في عام 2023 سنطلق مشروع المحطة الكهرونووية الذي هو قيد التنفيذ بتعاون مشترك بين هيئة الطاقة الذرية العراقية ووزارة الكهرباء".

وبين أن "هذا المشروع سيغطي جزءا كبيرا من حاجة العراق لإنتاج الكهرباء بطاقة نظيفة حيث من المؤمل في حال إنشاء تلك المفاعلات تغطية 25% من حاجة العراق للطاقة الكهربائية"، مشيرا الى ان "الطاقة النووية ذات تكلفة إنشاء عالية وإدارتها تتطلب وجود جهات خبيرة ومدربة".

وأوضح أن "للهيئة برنامج عمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن برامج تدريب الكوادر للعمل على المفاعلات البحثية، وبدأ هذا المشروع برقم ما يسمى (اي آر كيو 1014 ) وجزء من فعالياته في فيّنا والجزء الآخر في الأردن".

وأضاف (جاري) أنه "تم اختيار خمس مناطق لإنشاء المحطات منها في جنوب ووسط العراق"، مبينا أن "هذه المحطات لها خصوصية ويجب أن تكون قريبة من مصادر المياه، وبعيدة على خط الزلازل والفيضانات والتهديدات الأخرى، وكل ذلك يؤخذ بنظر الاعتبار في مسألة إنشاء تلك المحطات ليس فقط في العراق وهذه من المفردات الأساسية لإنشاء أي محطة كهرونووية".

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