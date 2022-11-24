تفاصيل حادثة الاعتداء على النائب السابق حيدر الملا

2022/11/24 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع اليوم الاربعاء بتعرض النائب السابق والسياسي حيدر الملا لاعتداء بالضرب من قبل مجهولين في منطقة الغزالية ببغداد.

وقال المصدر أن "الملا واثناء خروجه من مقر النائب محمود القيسي في منطقة الغزالية تعرض للضرب من قبل جهات مجهولة".

واوضح أن "4 عجلات يستقلها مجهولون اعتدوا على الملا ومن معه باستخدام العصي والدونكيات".

وأجرت (بغداد اليوم) اتصالًا بالملا إلا أنها لم تحصل على تأكيد من قبل حمايته بشأن حقيقة ماحدث.

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