2022/11/24 | 00:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آسيا تنتفض بوجه العالم.. اليابان تعطل الماكنة الالمانية بثنائية | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7s32jUiNvn0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آسيا تنتفض بوجه العالم.. اليابان تعطل الماكنة الالمانية بثنائية | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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