2022/11/24 | 00:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jz-MHqStS7Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملحن علي صابر له الفضل بنجاحي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الملحن علي صابر له الفضل بنجاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).