"كيف النومة أمس؟".. أمير قطر يمزح مع وزير الرياضة السعودي

2022/11/24 | 00:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يمزح مع وزير الرياضة السعودي، للأمير عبد العزيز الفيصل، خلال لقائهما، يوم الأربعاء.

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