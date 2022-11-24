2022/11/24 | 00:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I0cHZ2i4-K0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ما نحكم ببلاش".. حكام الدوري العراقي في تظاهرة أمام مقر الاتحاد: صار سنتين ما مستلمين أجورنا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ما نحكم ببلاش".. حكام الدوري العراقي في تظاهرة أمام مقر الاتحاد: صار سنتين ما مستلمين أجورنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).