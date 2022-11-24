بعد زيارة السوداني الى الكويت.. الحكومة العراقية

2022/11/24 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -ترجمة

كشفت شبكة اراب نيوز السعودية الناطقة بالانكليزية، عن توجه حكومات الخليج العربي ومنها الحكومة السعودية الى "مراقبة أداء الحكومة العراقية" عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الكويت واعلانه نية حكومته "تطوير العلاقات العراقية مع الخليج".

الشبكة أوضحت بحسب ما أوردت في تقرير نشرته في الثالث والعشرين من نوفمبر وترجمته (بغداد اليوم)، ان أداء الحكومة العراقية "ومنذ هذه النقطة وحتى صاعدا، سيكون تحت رقابة الحكومات الخليجية والجهات الدولية المهتمة بالعلاقات التي تقيمها السلطات العراقية مع محيطها العربي".

وتابعت "بالنظر الى استمرار النفوذ الإيراني في العراق، فان دول الخليج ستراقب الخطاب الذي سيصدر عن بغداد في المرحلة المقبلة، بالإضافة الى نشاطات السفراء والبعثات الدبلوماسية العراقية، لتحديد ما اذا كانت الحكومة في بغداد جادة فعليا في تطوير علاقاتها مع الخليج، والى أي مدى يمكن ان تصل"، على حد تعبيرها.

الشبكة بينت أيضا ان ملفي الطاقة والعلاقات الدبلوماسية، ينظر اليها من قبل الحكومات الخليجية كــ "الأساس" الذي يمكن ان تنطلق نحوه لتأسيس علاقات "إيجابية ومثمرة" مع السلطات العراقية في بغداد.

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