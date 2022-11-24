بلجيكا تتغلب على كندا في بطولة كأس العالم

2022/11/24 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استهلت بلجيكا مشوارها في مونديال قطر 2022، بتحقيق انتصار بشق الأنفس أمام كندا بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي.وسجل هدف بلجيكا الوحيد ميتشي باتشواي في الدقيقة (44).وبتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إلى 3 نقاط لتتصدر ترتيب المجموعة السادسة، بينما تتذيل كندا الترتيب دون رصيد من النقاط.

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