المنتخب الكندي يخسر أولى مبارياته في كأس العالم بقطر

2022/11/24 | 01:03 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب الكندي أولى مبارياته في كأس العالم بقطر، بهدف دون رد أمام منتخب بلجيكا.تحصلت كندا على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكن أخفق في تسجيلها ديفيز بعد تألق من الحاسم كورتوا.قبل نهاية الشوط الأول، تمكن المنتخب البلجيكي من خطف هدف التقدم عن طريق باتشواي، رغم أن الحكم حرم كندا من ركلة جزاء […]

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