بريطانيا تجدد دعمها لأمن إقليم كردستان العراق

2022/11/24 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لرئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تحتفظ‭ ‬بعلاقات‭ ‬وطيدة‭ ‬مع‭ ‬الإقليم‭ ‬وتلتزم‭ ‬دعمه‭ ‬الأمني‭..‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لحكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ […]

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