‭ ‬التخطيط‭ ‬والمنحة‭ ‬الامريكية

2022/11/24 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ الاتفاقية‭ ‬الأخيرة‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد‭ ‬،‭ ‬عبر‭ ‬الوكالة‭ ‬الامريكية‭ ‬للتنمية‭ ‬الدولية‭ ‬ووزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يجرى‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬بنودها‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬حركة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬المتابعة‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬بما‭ ‬يحميها‭ ‬من‭ ‬عبث‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي‭ ‬أو‭ ‬لصوصية‭ ‬تحت‭ […]

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