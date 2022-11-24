2022/11/24 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين واشنطن وبغداد ، عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط العراقية، في غاية الأهمية بشرط أن يجرى التجاوب مع بنودها بما يزيد من تطور حركة الحياة في المجتمع العراقي، وأن تكون تحت المتابعة الشديدة في التنفيذ بما يحميها من عبث سياسي أو تدخل خارجي أو لصوصية تحت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التخطيط والمنحة الامريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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