2022/11/24 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل عقيد في الحرس الثوري قرب دمشق طهران- بيروت- الزمان فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على ثلاثة مسؤولين إيرانيين على خلفية دورهم في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها مناطق يقطنها الأكراد في إيران. وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في بيان «إن النظام الإيراني يستهدف ويقتل أطفاله الذين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أمريكية جديدة وعبداللهيان: أفشلنا مؤامرة الحرب الأهلية وتقسيم ايران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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