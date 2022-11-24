عقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬جديدة‭ ‬وعبداللهيان‭: ‬أفشلنا‭ ‬مؤامرة‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬وتقسيم‭ ‬ايران

2022/11/24 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬عقيد‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬ طهران‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ فرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مناطق‭ ‬يقطنها‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬ وقال‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬لشؤون‭ ‬الإرهاب‭ ‬والاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬براين‭ ‬نيلسون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬يستهدف‭ ‬ويقتل‭ ‬أطفاله‭ ‬الذين‭ […]

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