2022/11/24 | 01:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 بلجيكا تهزم كندا بهدف وحيد هزم...

ظهرت المقالة المسلة تتابع كأس العالم: بلجيكا تهزم كندا بصعوبة بهدف وحيد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلة تتابع كأس العالم: بلجيكا تهزم كندا بصعوبة بهدف وحيد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلة تتابع كأس العالم: بلجيكا تهزم كندا بصعوبة بهدف وحيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).