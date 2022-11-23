2022/11/24 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر فيه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني وهو يسأل وزير الرياضة السعودي، الأمير بن عبد العزيز بن تركي الفيصل عن أحواله بعد فوز فريقه على منتخب الأرجنتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. ماذا قال أمير قطر لوزير الرياضة السعودي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. ماذا قال أمير قطر لوزير الرياضة السعودي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).