مصدر يروي تفاصيل الحادث الذي تعرض لهُ “الملا”

2022/11/24 | 01:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، تفاصيل الحادث الذي تعرض له النائب السابق حيدر الملا في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أنه “بعد متابعة حادثة حيدر الملا ومراجعة كاميرات المراقبة تم ملاحظة عجلته متعرضه لاضرار، اتضح أن الحادث عبارة عن حادث اصطدام عجلة عجلته مع أخرى نوع النترا”.وأضاف […]

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