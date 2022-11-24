بلجيكا تفوز على كندا بهدف دون مقابل.. وألفونسو ديفيز يهدر ركلة جزاء

2022/11/24 | 01:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الكندي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد أحمد بن علي، مساء يوم الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الأول من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر 2022.

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