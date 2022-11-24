استثمارات بمليارات الدولارات.. والصينيون يتعرضون لهجمات في باكستان

2022/11/24 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال برنامج البنية التحتية للحزام والطريق، تعد الصين أكبر مقرض لعدد من بلدان العالم النامي ومن بينها باكستان، غير أن لم يمنع أن تتعرض مصالحها لهجمات.

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