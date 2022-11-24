البنتاغون يدعو لوقف التصعيد في شمال سوريا والعراق: يهدد جهود مكافحة

2022/11/24 | 03:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، عن "قلقها" من التصعيد في شمال سوريا والعراق وتركيا.

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