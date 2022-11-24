العراق يقر

2022/11/24 | 04:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق أنه وضع "إستراتيجية" لتأمين حدوده مع كلّ من إيران وتركيا، في قرار يأتي غداة قصف متكرر من جارتيه إيران وتركيا استهدف في إقليم كردستان العراق مسلحين من المعارضة الكردية.

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