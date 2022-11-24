مصر توقع مذكرة تفاهم مع اليونان بشأن البحث في شرق المتوسط.. وتركيا: تناقض خطير

2022/11/24 | 04:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصر، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى مع اليونان، فيما انتقدت تركيا توقيع اليونان لمذكرة التفاهم.

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