2022/11/24 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اجتماع نادر في الرباط الأربعاء، ملف الصحراء الغربية، بحسب ما أعلن الديوان الملكي والأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل المغربي يبحث مع غوتيريش ملف الصحراء الغربية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل المغربي يبحث مع غوتيريش ملف الصحراء الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).