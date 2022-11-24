"تحايل على ضوابط قطر".. تفاعل على ارتداء وزيرة داخلية ألمانيا شارة "حب واحد"

2022/11/24 | 06:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها خلال مباراة منتخب بلادها بمونديال قطر 2022 مرتدية شارة "حب واحد".

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