2022/11/24 | 07:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lE20dO8JGBc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صالح :هنالك توقف كامل للقطاع الخاص الذي له قدرة كبيرة على امتصاص قوة العمل وللقضاء على أزمة البطالة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صالح :هنالك توقف كامل للقطاع الخاص الذي له قدرة كبيرة على امتصاص قوة العمل وللقضاء على أزمة البطالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).